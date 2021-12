Di Marzio | “Manolas ha fatto quello che voleva | che modi sono?”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Di: “hache, che? Assenze? La più pesante è quella di Koulibaly” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di, allenatore, per parlare diche h abandonato il Napoli e degli infortunati in ‘casa Napoli’. Queste le sue parole: SU UDUOKHAI E“Uduokhai? A gennaio non ci si può prendere solo un’aspirina altrimenti ti becchi la broncopolmonite.hache, che? Il giocatore è costato, il Napoli si gioca una partita Scudetto da dentro o fuori a Milano contro il ...

via dal Napoli: la minus valenza del club azzurro Come riporta Gianluca Disul proprio sito: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...E' praticamente tutto fatto per il ritorno di Kostasall'Olympiacos. Lo riporta Gianluca Di, specificando come il difensore del Napoli si trovi gia' in Grecia per limare gli ultimi dettagli e svolgere le visite mediche di routine. Un ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore: “Uduokhai? A gennaio non ci si può prendere solo un’aspirina altrimenti ti becchi la broncopol ...Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli ha parlato della questione Insigne e del mercato di gennaio. Uduokhai primo nome sulla lista.