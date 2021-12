Di Marzio | “Il Napoli non vuole più Insigne Noi napoletani abbiamo tre cappelli Uduokhai? aspirina contro il raffreddore”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Gianni Diex allenatore delha parlato della questionee del mercato di gennaio.primo nome sulla lista di Giuntoli. Gli azzurri valutano diverse piste ma quella che porta in Bundesliga ad oggi sembra la più concreta. Lorenzoha parlato die delai microfoni del magazine: ” Rivista Undici”. Il capitano del, parla del rapporto con i tifosi, ma anche di quello con gli allenatori.è napoletano ed essere buon profeta in patria è sempre molto complicato. Lorenzo a gennaio sarà libero a parametro zero, questa la deadline tracciata dal suo procuratore. Sulla questione ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Gianni Di, ex tecnico del ...