Demon Slayer: il treno Mugen, il trailer in italiano del film (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’anime giapponese di maggior successo di sempre, Demon Slayer, sarà al cinema dal 17 al 19 gennaio 2022 Demon Slayer: il treno Mugen. Trama, personaggi e trailer La storia racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame la loro prossima missione: raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzaDemoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il Demone a bordo del treno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’anime giapponese di maggior successo di sempre,, sarà al cinema dal 17 al 19 gennaio 2022: il. Trama, personaggi eLa storia racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame la loro prossima missione: raggiungere il, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzai, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare ile a bordo del...

Advertising

italiagiappone : Dopo lo straordinario successo internazionale, DEMON SLAYER – THE MOVIE: IL TRENO MUGEN, in arrivo nei cinema itali… - mymovies : Demon Slayer - Il treno Mugen, il trailer italiano del film. Dal 17 al 19 gennaio al cinema, distribuito da Nexo Di… - Botocanguro : Gli eyecatch frames di demon slayer sono bellissimi - Screenweek : Il film dei record, #DemonSlayer The Movie: Il Treno Mugen, arriverà per tre giorni nelle sale italiane, lanciando… - Console_Tribe : Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, disponibile il terzo aggiornamento -… -