Decorazioni natalizie con lo spago: 25 idee semplici tutte da copiare! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amate lo stile rustico e volete realizzare qualcosa di veramente unico per decorare con stile la vostra casa? Ecco qualche idea davvero interessante per creare degli addobbi natalizi con lo spago. 1.Shabby chic Per donare un tocco shabby chic alla vostra casa, potete cimentarvi nella realizzazione di un piccolo abete natalizio con dello spago, decorato con palline, fiori finti e piccoli doni. Fonte immagine 2.Idea regalo Perfetti da usare sia come idea regalo, ma anche come segnaposti, questi alberelli porteranno un tocco di colore alla vostra casa. Fonte immagine 3.Alberello: idea numero 1 Se avete una casa piccola e non volete rinunciare a creare un abete natalizio, potete farne uno con dello spago. Questo è stato fatto sopra un supporto di metallo. Fonte immagine 4.Alberello: idea numero 2 Questo alberello è stato creato ...

