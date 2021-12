Deborah Compagnoni ricorda il fratello : «La sua anima resterà nelle sue montagne» (Di venerdì 17 dicembre 2021) «La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso». L'ex campionessa di sci ha usato queste parole parlando di Jacopo, travolto da una valanga Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 dicembre 2021) «La perdita di unè un dolore straziante, lo è ancora di più per unspeciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso». L'ex campionessa di sci ha usato queste parole parlando di Jacopo, travolto da una valanga

