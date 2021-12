Deborah Compagnoni ricorda il fratello Jacopo | ' La sua anima resterà sulle sue montagne'

Advertising

'La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com'era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso'.ricorda così il fratello Jacopo, morto ieri a 40 anni dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva dal Monte Sobretta, in Valfurva.Un legame speciale tra due fratelli che si amavano in modo speciale.ricorda in modo accorato la morte del fratello Jacopo in Valfurva. Le sue parole sono consegnate in un messaggio scritto. "La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ...ROMA. "La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso". Deborah Compagnoni prova a raccontare la ...E’ un dolore straziante, un vuoto che non si può colmare. La sola consolazione: sapere che Jacopo se n’è andato mentre stava facendo che qualcosa che per lui era vita. Oggi la nostra grandissima campi ...