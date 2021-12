Deborah Compagnoni ricorda il fratello Jacopo: “La sua anima resterà sulle montagne” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La morte di Jacopo Compagnoni ha sconvolto la comunità alpinistica ed ha portato un tremendo dolore alla famiglia della sciatrice, che ha perso il 40enne in maniera improvvisa ed inaspettata. Compagnoni è stato travolto da una valanga mentre si trovava in Valfurva, in zona Sobretta, mentre si trovava con un amico -che è rimasto illeso. Immenso il dolore della sorella Deborah, che ha deciso di parlare pubblicamente per rendere omaggio al fratello, dando spazio all’angoscia che in questo momento la sua famiglia sta attraversando. Deborah Compagnoni, l’immenso dolore nelle sue parole È infinito il dolore di Deborah Compagnoni, che ha visto il fratello morire mentre inseguiva la sua passione, facendo ciò che era ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La morte diha sconvolto la comunità alpinistica ed ha portato un tremendo dolore alla famiglia della sciatrice, che ha perso il 40enne in maniera improvvisa ed inaspettata.è stato travolto da una valanga mentre si trovava in Valfurva, in zona Sobretta, mentre si trovava con un amico -che è rimasto illeso. Immenso il dolore della sorella, che ha deciso di parlare pubblicamente per rendere omaggio al, dando spazio all’angoscia che in questo momento la sua famiglia sta attraversando., l’immenso dolore nelle sue parole È infinito il dolore di, che ha visto ilmorire mentre inseguiva la sua passione, facendo ciò che era ...

