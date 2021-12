Deborah Compagnoni: “Jacopo era speciale, dolore straziante” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'olimpionica prova a raccontare la sua sofferenza all'ANSA, dopo la morte del fratello Jacopo, ieri Leggi su golssip (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'olimpionica prova a raccontare la sua sofferenza all'ANSA, dopo la morte del fratello, ieri

Advertising

chetempochefa : Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - TvCircle1 : RT @chetempochefa: Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Deborah Compagnoni: 'La perdita di un fratello è un dolore straziante' -