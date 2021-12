Deborah Compagnoni e la morte del fratello Jacopo: “Dolore straziante, la sua anima resterà nelle sue montagne” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La perdita di un fratello è un Dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale come era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”. Deborah Compagnoni prova a raccontare la sua sofferenza all’Ansa, dopo la morte del fratello Jacopo, travolto da una valanga mentre stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva. “Voglio ricordarlo – dice l’olimpionica – sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe. Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La perdita di unè un, lo è ancora di più per unspeciale come era per me. Un papà e un marito meraviglioso”.prova a raccontare la sua sofferenza all’Ansa, dopo ladel, travolto da una valanga mentre stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva. “Voglio ricordarlo – dice l’olimpionica – sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe. Sono sicura, la suasue ...

Advertising

chetempochefa : Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - nocemoscata21 : RT @LaStampa: Il “dolore straziante” di Deborah Compagnoni: “Mio fratello Jacopo, uomo e papà speciale delle sue adorate bimbe. La sua anim… - Sara25802788 : RT @rtl1025: Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica perdita del fr… -