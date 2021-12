De Palma | «Delocalizzazioni | mai alcun confronto con noi sul testo | provvedimento del tutto inefficace»

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 18 dicembre 2021) Michele De, segretario nazionale della Fiom e responsabile del settore automotive, il settore metalmeccanico è quello con il tasso di adesione più alto allo sciopero generale di giovedì. Soddisfatti? I dati confermano la giusta intuizione che il nostro Comitato centrale ebbe a ottobre proclamando lo sciopero in rapporto con delegati e territori anticipando che la manovra non rispondeva ai problemi dei lavoratori. Nel settore metalmeccanico la situazione era già chiara in estate quando lo sblocco dei licenziamenti ha portato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.