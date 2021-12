De Maggio: “Il Napoli non prenderà Uduokhai. Ho un’altra notizia” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valter De Maggio riferisce che Uduokhai non sarà del Napoli, Giutoli starebbe pensando ad un grande colpo per la difesa. Il Napoli lavora per sostituire Manolas. Il centrale è passato all’Olympiacos lasciando Spalletti con solo due uomini disponibili per la difesa. De Laurentiis e Giuntoli lavorano sottotraccia, non è da escludere che abbiano già il colpo in canna e lo annunceranno durante il mercato di gennaio. uno dei nomi più gettonati è quello di Ohis Felix Uduokhai. Il direttore della radio ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio, smentisce questa pista affermando che Giuntoli sta lavorando per un grande colpo in difesa: “Il Napoli sta lavorando per prendere il sostituto di Manolas, ma dalle notizie che mi arrivano non acquisterà il classe 1997 dell’Augusta ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Valter Deriferisce chenon sarà del, Giutoli starebbe pensando ad un grande colpo per la difesa. Illavora per sostituire Manolas. Il centrale è passato all’Olympiacos lasciando Spalletti con solo due uomini disponibili per la difesa. De Laurentiis e Giuntoli lavorano sottotraccia, non è da escludere che abbiano già il colpo in canna e lo annunceranno durante il mercato di gennaio. uno dei nomi più gettonati è quello di Ohis Felix. Il direttore della radio ufficiale del club azzurro, Valter De, smentisce questa pista affermando che Giuntoli sta lavorando per un grande colpo in difesa: “Ilsta lavorando per prendere il sostituto di Manolas, ma dalle notizie che mi arrivano non acquisterà il classe 1997 dell’Augusta ...

