Advertising

PoliticaNewsNow : Covid Campania, De Luca: 'Dobbiamo riaprire le terapie intensive, siamo nel pieno della quarta ondata' - zazoomblog : Covid Campania De Luca: Dobbiamo riaprire le terapie intensive - #Covid #Campania #Luca: #Dobbiamo - ONDANEWSweb : Covid. De Luca: 'Impressionante aumento dei contagi, dobbiamo riaprire le Terapie Intensive' -… - luca_tessitore : RT @Pontifex_it: «Che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,10). Con questo interrogativo il #VangeloDiOggi ci ricorda che la vita ha un compito per n… - NunziaCentanni : RT @MediasetTgcom24: Covid Campania, De Luca: 'Dobbiamo riaprire le terapie intensive' #campania -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Dobbiamo

Fonte Facebook Vincenzo DeOre 15.10 - De(Campania):riaprire le terapie intensive "C'è una maledetta accelerata diffusione del Covid, siamo nel pieno della quarta ondata,riaprire le terapie intensive".Negli ospedali i ricoverati per il virus sono 50 in più in 24 ore: 445 in totale. Riattivate alcune terapie intensive per la pandemia ...«Siamo al punto che se continua questa ondata dovremmo chiudere reparti ordinari e riaprire i reparti di terapia intensiva» ...