Davide Silvestri vuole nominare Soleil: “Basta, mi ha portato energia negativa con Alex” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Soleil Sorge e Davide Silvestri sono sempre stati legati in questi tre mesi di GF Vip, ma lui – a differenza di Alex Belli – ha sempre mantenuto la sua lucidità ed ha avuto diversi dubbi su certi atteggiamenti dell’amica. Da quando il ‘man’ è stato squalificato Davide ha iniziato a fare una serie di domande a Soleil per capire quanto fosse complice del gioco della ‘chimica artistica’. Evidentemente quello che ha scoperto non deve essere piaciuto molto all’attore di Vivere, perché nelle ultime 24 ore si è distaccato dalla Sorge ed ha anche rivelato a Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano che ha intenzione di nominarla. “Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento che mi ha portato un’energia ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)Sorge esono sempre stati legati in questi tre mesi di GF Vip, ma lui – a differenza diBelli – ha sempre mantenuto la sua lucidità ed ha avuto diversi dubbi su certi atteggiamenti dell’amica. Da quando il ‘man’ è stato squalificatoha iniziato a fare una serie di domande aper capire quanto fosse complice del gioco della ‘chimica artistica’. Evidentemente quello che ha scoperto non deve essere piaciuto molto all’attore di Vivere, perché nelle ultime 24 ore si è distaccato dalla Sorge ed ha anche rivelato a Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e Aldo Montano che ha intenzione di nominarla. “Adesso la mia nomination sarebbe per. Questo perché sento che mi haun’...

Advertising

sandy_sandor : RT @piccolaStasi: Per ricordare a davide Silvestri che senza i nostri voti lui è questo: #gfvip - giorfanomario : RT @piccolaStasi: Per ricordare a davide Silvestri che senza i nostri voti lui è questo: #gfvip - Alessan07633755 : RT @piccolaStasi: Per ricordare a davide Silvestri che senza i nostri voti lui è questo: #gfvip - Daniela21505028 : RT @TheBitchesAcc: Il modo in cui è caduta anche la maschera di Davide Silvestri. Il tempo da sempre le sue risposte. Aspettando al televot… - TheBitchesAcc : Il modo in cui è caduta anche la maschera di Davide Silvestri. Il tempo da sempre le sue risposte. Aspettando al te… -