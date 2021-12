Dal Cts consigliano di scambiarsi gli auguri al telefono con chi non è vaccinato (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Nipoti lontani dai nonni il giorno di Natale», diceva un anno fa Fabio Ciciliano, uno degli undici esperti del Comitato tecnico-scientifico. Dopo 12 mesi, il medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, in un’intervista al Corriere, capovolge la frase: «Se nipoti e nonni saranno vaccinati, potranno festeggiare sotto l’albero, e ancor di più a fine anno, seduti allo stesso tavolo». Ma con chi non è vaccinato, il consiglio è di limitarsi a scambiare gli auguri al telefono. «I numeri di quest’anno rispetto a quelli del 2020 sono di gran lunga migliori grazie alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento e mitigazione che sono state modulate durante questi mesi in base all’incidenza e ai ricoveri», dice Ciciliano. «Questo sistema ci ha consentito di accumulare un vantaggio innegabile. Nei Paesi esteri dove la copertura ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Nipoti lontani dai nonni il giorno di Natale», diceva un anno fa Fabio Ciciliano, uno degli undici esperti del Comitato tecnico-scientifico. Dopo 12 mesi, il medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, in un’intervista al Corriere, capovolge la frase: «Se nipoti e nonni saranno vaccinati, potranno festeggiare sotto l’albero, e ancor di più a fine anno, seduti allo stesso tavolo». Ma con chi non è, il consiglio è di limitarsi a scambiare glial. «I numeri di quest’anno rispetto a quelli del 2020 sono di gran lunga migliori grazie alla campagna vaccinale e alle misure di contenimento e mitigazione che sono state modulate durante questi mesi in base all’incidenza e ai ricoveri», dice Ciciliano. «Questo sistema ci ha consentito di accumulare un vantaggio innegabile. Nei Paesi esteri dove la copertura ...

