Dagli Occhi di un Foodblogger: Jooink, la meravigliosa porchetteria artigianale (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Raffaele De Santis Locale: JooinkTipologia: Italiana, Fast foodIndirizzo: Corso Campano, 679, 80014 Giugliano in Campania (NA)Prezzo: €-€€ Joink apre i battenti nel giugno del 2017, a due passi dalla rotonda di Giugliano, con l'idea di portare in auge il concept di "porchetteria". Il La volontà di Giovanni Agnese è di offrire un locale tipicamente italiano (senza escludere gli elementi statunitensi oramai diffusi nel nostro paese) in cui i prodotti siano completamente artigianali. Il nome nasce simpaticamente dall'unione del soprannome di Giovanni, "Jo", ed il verso del maiale, "Oink". in foto bruschetta con soffritto di porchettaL'intenzione è di far vivere al cliente un'esperienza "old school" grazie alla qualità dei prodotti: Dagli sfilatini alla porchetta, dai panini al pulled pork, tutto è artigianale.

