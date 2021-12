Da lunedì 20 dicembre 7 regioni e province in zona gialla: restrizioni anche in Veneto, Liguria, Marche e Trentino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scattano da lunedì 20 dicembre le nuove zone gialle che andranno a coinvolgere tre regioni e la provincia autonoma di Trento. L’indirizzo della cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore di sanità ha indicato il passaggio di colore per Liguria, Marche, Veneto e appunto Trentino. Per queste regioni, dove sono stati superati i parametri stabiliti dal decreto Covid, scatta l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Salgono così a cinque le regioni in giallo per la settimana di Natale, considerando il cambio della scorsa settimana del Friuli Venezia Giulia, Calabria e della provincia di Bolzano. Le nuove restrizioni scatteranno in anticipo in Veneto, dove il ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Scattano da20le nuove zone gialle che andranno a coinvolgere tree la provincia autonoma di Trento. L’indirizzo della cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore di sanità ha indicato il passaggio di colore pere appunto. Per queste, dove sono stati superati i parametri stabiliti dal decreto Covid, scatta l’obbligo di mascherinaall’aperto. Salgono così a cinque lein giallo per la settimana di Natale, considerando il cambio della scorsa settimana del Friuli Venezia Giulia, Calabria e della provincia di Bolzano. Le nuovescatteranno in anticipo in, dove il ...

