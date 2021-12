Curling, Preolimpico Leeuwarden 2021: risultati e classifiche (Di venerdì 17 dicembre 2021) I risultati e le classifiche del torneo Preolimpico 2021 di Curling, in programma a Leeuwarden. Grandissima opportunità per gli azzurri di conquistare uno degli ultimi pass disponibili per i Giochi di Pechino, mentre le ragazze dovranno mettercela tutta per assicurarsi un posto alle Olimpiadi. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta), e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali dove si contenderanno i tre pass. Si partirà sabato 11 dicembre con le nove squadre in gara, sia al maschile che al femminile. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIO MASCHILE Preolimpico LEEWARDEN MASCHILE CLASSIFICA Norvegia 8V 0P (Ai Giochi ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ie ledel torneodi, in programma a. Grandissima opportunità per gli azzurri di conquistare uno degli ultimi pass disponibili per i Giochi di Pechino, mentre le ragazze dovranno mettercela tutta per assicurarsi un posto alle Olimpiadi. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta), e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali dove si contenderanno i tre pass. Si partirà sabato 11 dicembre con le nove squadre in gara, sia al maschile che al femminile. Di seguito tutti ie le. IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIO MASCHILELEEWARDEN MASCHILE CLASSIFICA Norvegia 8V 0P (Ai Giochi ...

