Curling | preolimpico Leeuwarden 2021 | l’Italia batte la Repubblica Ceca e vola alle Olimpiadi di Pechino

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Italia da sogno e qualificatadi2022 nelmaschile. Il team azzurro, composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin,lanel primo spareggio al torneodi, nei Paesi Bassi, e così facendo è la seconda qualificata di diritto ai Giochi invernali. Sette vittorie e una sola sconfitta non erano bastate e chiudere in testa il girone, ma il secondo posto viene confermato con questa vittoria nel match contro i cechi, chiuso col punteggio di 6-5 sul filo di lana. Il primo end è pesantissimo per gli azzurri, visto che con un super tiro che è un vero e proprio colpaccio di Retornazannulla la stone, ...

Curling maschile, preolimpico Leeuwarden 2021: l'Italia batte la Repubblica Ceca nello spareggio e vola alle Olimpiadi di Pechino conquistando la carta olimpica ...