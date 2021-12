Curling | Italia qualifica alle Olimpiadi Joel Retornaz | “Ce lo meritiamo | riconoscimento di un percorso”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Nazionalena dimaschile si ètaInvernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 6-5 nel playoff 1 del preolimpico che si sta disputando sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) e hanno così conquistato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, a cui prenderanno parte per la terza volta nella storia. Lo skipha analizzato la prestazione attraverso i canali della FISG: “Siamo stati bravi a partire forte e a segnare quei tre punti nel primo end che ci hanno poi permesso di controllare la gara con più tranquillità. Nel corso della partita abbiamo provato a segnare ancora due punti in altri end ma i nostri avversari ci hanno messo pressione e sono stati bravi a limitarci” L’azzurro ha ...

Un trionfo di squadra, frutto di tanta sagacia e arguzia tattica, di tanto lavoro e di coesione di squadra . Accanto a Retornaz figurano atleti di eccellente livello come Amos Mosaner, Sebastiano ...14.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di- Repubblica Ceca, primo play - off del torneo preolimpico di2021. Gli scenari play - off per l'Buongiorno ...La Nazionale Italiana di curling maschile si è qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 6-5 nel playoff 1 del preolimpico che si sta dis ...La nazionale maschile di Curling stacca il passi per i Giochi Olimpici di Pechino 2022 grazie alla vittoria sulla Repubblica Ceca nel torneo Preolimpico.