Curling, ITALIA IMPERIALE! Retornaz e compagni si qualificano alle Olimpiadi 2022, terza volta ai Giochi

L'ITALIA del Curling fa festa! La Nazionale maschile si è qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 grazie alla spettacolare vittoria contro la Repubblica Ceca nel playoff 1 del preolimpico in scena sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi). Gli azzurri si sono imposti per 6-5 al termine di una partita tiratissima, riuscendo così a staccare il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Dopo il secondo posto nel round robin, frutto della sconfitta all'extra-end contro la Norvegia (prima e ammessa di diritto ai Giochi), il quartetto tricolore è tornato in campo per disputare il primo spareggio e ha raggiunto l'obiettivo con pieno merito. L'ITALIA, che tre settimane fa era stata capace di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei, si è guadagnata il

