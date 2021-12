Curling, il Giappone femminile si qualifica alle Olimpiadi. Corea del Sud battuta, ma avrà un’altra chance (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Giappone si è qualificato alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La Nazionale di Curling femminile ha sconfitto la Corea del Sud per 8-3 nel playoff 1 del preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi). Satsuki Fujisawa e compagne si sono imposte nettamente nel derby asiatico, riuscendo così a staccare il biglietto per i Giochi. La Corea del Sud avrà un’ultima chance nel decisivo playoff 2 in programma domani (ore 10.00): il quartetto guidato dalla skip Eun-Jung Kim incrocerà la Lettonia, chi vincerà conquisterà l’ultimo biglietto a disposizione per la rassegna a cinque cerchi. Botta e risposta nei primi quattro end: il Giappone siglava un punto nella prima frazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilsi ètoInvernali di Pechino 2022. La Nazionale diha sconfitto ladel Sud per 8-3 nel playoff 1 del preolimpico in corso di svolgimento sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi). Satsuki Fujisawa e compagne si sono imposte nettamente nel derby asiatico, riuscendo così a staccare il biglietto per i Giochi. Ladel Sudun’ultimanel decisivo playoff 2 in programma domani (ore 10.00): il quartetto guidato dalla skip Eun-Jung Kim incrocerà la Lettonia, chi vincerà conquisterà l’ultimo biglietto a disposizione per la rassegna a cinque cerchi. Botta e risposta nei primi quattro end: ilsiglava un punto nella prima frazione ...

