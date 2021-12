(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Il Fondoè una strada che proseguiremo, le strade giuste vanno percorse con convinzione: è l’inizio di un percorso che, insieme all’Istituto Credito Sportivo, continueremo a seguire nei prossimi anni. Sono convinto che diventerà una operazione di grande vitalità, cheledell’Ics, e su questo bisognerebbeanche sulla denominazione, e crea la giusta integrazione tra pubblico e privato”. E’ quanto afferma il ministro della, Dario, presentando i risultati del’. “Sullasono state messe risorse enormi, e questo è il Governo che più ha investito in, con circa 7 miliardi previsti dal Pnrr. Governo e Parlamento condividono questa ...

Advertising

telodogratis : Cultura, Franceschini: ‘Fondo allarga competenze Ics, ragionare su sua denominazione’ - fisco24_info : #Cultura, Franceschini: 'Fondo allarga competenze Ics, ragionare su sua denominazione': 'Il Fondo #Cultura è una st… - italiaserait : Cultura, Franceschini: ‘Fondo allarga competenze Ics, ragionare su sua denominazione’ -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Franceschini

Capitale della2024:, nomina la commissione, la presiede Silvia Calandrelli 'Il Fondoè una strada che proseguiremo, le strade giuste vanno percorse con convinzione. Oggi presentiamo i ...E' quanto afferma il ministro della, Dario, presentando i risultati del 'Fondo'. " Sullasono state messe risorse enormi, e questo è il Governo che più ha ...I Comparti Garanzie e Contributi in conto Interessi hanno prestato garanzie per 40 milioni di euro. In soli sette mesi impegnato l'intero plafond di 10 milioni supportando 71 progetti ...E’ quanto afferma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presentando i risultati del ‘Fondo Cultura’. “Sulla cultura sono state messe risorse enormi, e questo è il Governo che più ha investito ...