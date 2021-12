Cultura, Cancellato (Federculture): ‘Grandi risorse a disposizione per ripresa settore’ (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Con questa linea del Fondo per la Cultura varata dal MiC e dall’Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento innovativo a disposizione di tutta la filiera delle imprese Culturali italiane, sia quelle pubbliche che quelle private. La leva è molto importante perché è un moltiplicatore impressionante: un euro di garanzia pubblica mette in moto sei euro di investimento privato, quindi c’è la possibilità di mettere a disposizione grandi risorse per la ripresa Culturale del nostro Paese”. Lo ha detto Andrea Cancellato, presidente di Federculture, a margine della conferenza stampa di presentazione, presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo, dei risultati ottenuti in termini di investimenti in campo ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Con questa linea del Fondo per lavarata dal MiC e dall’Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento innovativo adi tutta la filiera delle impreseli italiane, sia quelle pubbliche che quelle private. La leva è molto importante perché è un moltiplicatore impressionante: un euro di garanzia pubblica mette in moto sei euro di investimento privato, quindi c’è la possibilità di mettere agrandiper lale del nostro Paese”. Lo ha detto Andrea, presidente di, a margine della conferenza stampa di presentazione, presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo, dei risultati ottenuti in termini di investimenti in campo ...

Advertising

telodogratis : Cultura, Cancellato (Federculture): ‘Grandi risorse a disposizione per ripresa settore’ - fisco24_info : #Cultura, Cancellato (Federculture): 'Grandi risorse a disposizione per ripresa settore': “Con questa linea del Fon… - italiaserait : Cultura, Cancellato (Federculture): ‘Grandi risorse a disposizione per ripresa settore’ - TV7Benevento : Cultura, Cancellato (Federculture): 'Grandi risorse a disposizione per ripresa settore'... - creditosportivo : ???? Illustrati dal Presidente Abodi e dal Presidente di @Federculture Cancellato, insieme al Ministro della Cultura… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Cancellato Cultura, Cancellato (Federculture): 'Grandi risorse a disposizione per ripresa settore' 'Con questa linea del Fondo per la cultura varata dal MiC e dall'Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento ... Lo ha detto Andrea Cancellato, presidente di Federculture, a margine ...

Credito Sportivo: Abodi, 'inseriremo parola cultura nella denominazione' ... Andrea Abodi, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro della Cultura Enrico ...- che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione tecnica presieduta da Andrea Cancellato, ...

Fondo cultura, Cancellato: “Grandi risorse a disposizione per ripresa settore” Adnkronos Con fondo finanziato da Ics approvati 71 progetti di salvaguardia del patrimonio culturale Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Sono 71 i progetti, pubblici e privati, presentati e approvati nell’ambito del Fondo Cultura per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, suddiviso nei ...

Cultura, Cancellato (Federculture): ‘Grandi risorse a disposizione per ripresa settore’ “Con questa linea del Fondo per la cultura varata dal MiC e dall’Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento innovativo a disposizione di tutta la filiera delle imprese culturali ...

'Con questa linea del Fondo per lavarata dal MiC e dall'Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento ... Lo ha detto Andrea, presidente di Federculture, a margine ...... Andrea Abodi, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro dellaEnrico ...- che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione tecnica presieduta da Andrea, ...Roma, 17 dic. (Adnkronos) – Sono 71 i progetti, pubblici e privati, presentati e approvati nell’ambito del Fondo Cultura per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, suddiviso nei ...“Con questa linea del Fondo per la cultura varata dal MiC e dall’Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento innovativo a disposizione di tutta la filiera delle imprese culturali ...