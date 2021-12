Cruciani: “I dati parlano chiaro, i contagi non sono colpa dei non vaccinati” (Video) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Come sappiamo, la ricerca del capro espiatorio è finita da tempo: se in Italia risalgono i contagi, è tutta colpa dei non vaccinati. Non c’entrano nulla i rigori dell’inverno, i vaccini che perdono efficacia, il green pass che dà un senso di falsa sicurezza. E, soprattutto, ancora non è entrato in testa a nessuno che quello dei contagi non è un dato dirimente, al contrario di terapie intensive e decessi. No, la colpa dev’essere tutta dei non vaccinati, ed è proprio contro questa narrazione farlocca che si è scagliato con vigore Giuseppe Cruciani. I talebani del vaccino Ospite nello studio di Dritto e rovescio, su Rete4, Cruciani se l’è vista con Andrea Romano, deputato Pd, e con Antonio Caprarica, giornalista di lungo corso in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Come sappiamo, la ricerca del capro espiatorio è finita da tempo: se in Italia risalgono i, è tuttadei non. Non c’entrano nulla i rigori dell’inverno, i vaccini che perdono efficacia, il green pass che dà un senso di falsa sicurezza. E, soprattutto, ancora non è entrato in testa a nessuno che quello deinon è un dato dirimente, al contrario di terapie intensive e decessi. No, ladev’essere tutta dei non, ed è proprio contro questa narrazione farlocca che si è scagliato con vigore Giuseppe. I talebani del vaccino Ospite nello studio di Dritto e rovescio, su Rete4,se l’è vista con Andrea Romano, deputato Pd, e con Antonio Caprarica, giornalista di lungo corso in ...

Cruciani: "I dati parlano chiaro, i contagi non sono colpa dei non vaccinati" (Video)

