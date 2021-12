Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez rivelano il sesso dei gemelli in arrivo: l’annuncio su Instagram (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con un video pubblicato da entrambi su Instagram, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno rivelato il sesso dei bimbi in arrivo. Protagonisti del filmato postato ieri 16 dicembre sono i loro figli, a cui sono stati consegnati due palloncini a sorpresa: uno ai maschietti, l’altro alle femminucce. Quando li hanno fatti scoppiare, coriandoli rosa e azzurri hanno invaso il salotto di casa. “Un bimbo e una bimba“, hanno gridato i bimbi sorridenti. Dunque la famiglia si allarga: dopo il primogenito Cristiano Ronaldo Junior (nato nel 2010), e i gemelli Eva e Mateo (2017) avuti dal calciatore portoghese con il procedimento della maternità surrogata, quelli in arrivo sono il secondo e il terzo figlio nato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con un video pubblicato da entrambi suhanno rivelato ildei bimbi in. Protagonisti del filmato postato ieri 16 dicembre sono i loro figli, a cui sono stati consegnati due palloncini a sorpresa: uno ai maschietti, l’altro alle femminucce. Quando li hanno fatti scoppiare, coriandoli rosa e azzurri hanno invaso il salotto di casa. “Un bimbo e una bimba“, hanno gridato i bimbi sorridenti. Dunque la famiglia si allarga: dopo il primogenitoJunior (nato nel 2010), e iEva e Mateo (2017) avuti dal calciatore portoghese con il procedimento della maternità surrogata, quelli insono il secondo e il terzo figlio nato ...

