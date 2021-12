Crisi d’impresa, l’associazione dei concorsualisti: Un albo unico per gestire il salvataggio delle Pmi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un solo albo di professionisti per la gestione della Crisi d’impresa che riunisca i due registri esistenti, quello degli esperti indipendenti, istituito dall’art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei commissari straordinari, previsto dal progetto di legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un’unica e completa task force di professionalità a cui attingere nel percorso di salvataggio delle Pmi, molte delle quali in difficoltà a causa della pandemia. E’ la proposta emersa durante i lavori del convegno su “Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso dall’associazione Nazionale concorsualisti, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un solodi professionisti per la gestione dellache riunisca i due registri esistenti, quello degli esperti indipendenti, istituito dall’art.3 del decreto-legge 118/21, e quello dei commissari straordinari, previsto dal progetto di legge di riforma dell’amministrazione straordinaria, per offrire alle imprese un’unica e completa task force di professionalità a cui attingere nel percorso diPmi, moltequali in difficoltà a causa della pandemia. E’ la proposta emersa durante i lavori del convegno su “Il diritto concorsuale italiano e gli obiettivi di coordinamento con la normativa eurounitaria”, promosso dalNazionale, con il sostegno di Progress, in occasione del 20esimo ...

