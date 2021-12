Crédit Agricole - Sulla rampa di lancio un nuovo campione europeo del Nlt (Di venerdì 17 dicembre 2021) A seguito dell'annunciata riorganizzazione delle attività finanziare del gruppo Stellantis, il Crédit Agricole fa sapere in una nota dell'intenzione di entrare con forza nel mondo del leasing e del Nlt nel settore automotive, creando una delle cinque società europee leader del settore unendo Leasys (314.000 veicoli gestiti a fine 2020), controllata di FCA Bank e leader di mercato in Italia, e Free2Move Lease (369.000 veicoli gestiti a fine 2020), captive del gruppo PSA. In questo modo il colosso bancario francese sbarcherebbe direttamente in un comparto dove i suoi concorrenti nazionali, ovvero Société Générale e BNP Paribas, sono attivi da anni rispettivamente con i marchi leader di mercato ALD Automotive e Arval. Obiettivo: un milione di veicoli gestiti. La nuova realtà dovrebbe ancora essere una nuova joint venture tra CA Consumer Finance e ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) A seguito dell'annunciata riorganizzazione delle attività finanziare del gruppo Stellantis, ilfa sapere in una nota dell'intenzione di entrare con forza nel mondo del leasing e del Nlt nel settore automotive, creando una delle cinque società europee leader del settore unendo Leasys (314.000 veicoli gestiti a fine 2020), controllata di FCA Bank e leader di mercato in Italia, e Free2Move Lease (369.000 veicoli gestiti a fine 2020), captive del gruppo PSA. In questo modo il colosso bancario francese sbarcherebbe direttamente in un comparto dove i suoi concorrenti nazionali, ovvero Société Générale e BNP Paribas, sono attivi da anni rispettivamente con i marchi leader di mercato ALD Automotive e Arval. Obiettivo: un milione di veicoli gestiti. La nuova realtà dovrebbe ancora essere una nuova joint venture tra CA Consumer Finance e ...

