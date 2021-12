Covid, von der Leyen: “Omicron feroce può ‘bucare’ i vaccini” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La variante Omicron del virus sarebbe particolarmente minacciosa in termini di Covid. Lo ha affermato in conferenza stampa a Bruxelles, dopo il Consiglio europeo, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Covid, ospedali in crisi “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la variante Delta sappiamo che la variante Omicron si sta diffondendo a un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini, almeno parzialmente“. “I sistemi sanitari sono sotto pressione, il che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati. Quindi occorre aumentare la vaccinazione. Includere i bambini sopra i 5 anni, fare le terze dosi e usare le misure preventive“. Omicron, ha spiegato von der Leyen, è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) La variantedel virus sarebbe particolarmente minacciosa in termini di. Lo ha affermato in conferenza stampa a Bruxelles, dopo il Consiglio europeo, la presidente della Commissione, Ursula von der, ospedali in crisi “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la variante Delta sappiamo che la variantesi sta diffondendo a un ritmoe ha la potenzialità di, almeno parzialmente“. “I sistemi sanitari sono sotto pressione, il che è dovuto in parte al gran numero di pazienti non vaccinati. Quindi occorre aumentare la vaccinazione. Includere i bambini sopra i 5 anni, fare le terze dosi e usare le misure preventive“., ha spiegato von der, è ...

