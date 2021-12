Covid | Viminale | in Italia nel 2021 quasi 5mila manifestazioni protesta

Advertising

sedicizero : RT @Anna302478978: @Hero9004 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - Anna302478978 : @Hero9004 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66… - Anna302478978 : @Hero9004 @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66… - biif : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… - ACCEDIALSITO : RT @Hero9004: @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @SilvioFb66 @Dorayak56884206… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viminale

askanews

... anche in relazione all'emergenza epidemiologica da- 19. Sono stati, tra l'altro, esaminati ...misure di contenimento del virus."Per quanto attiene ai dati annuali - riferisce ancora il-...È quanto emerso dalla riunione odierna aldel Comitato Nazionale per l'Ordine e la ... anche in relazione all'emergenza epidemiologica da- 19. Sono stati anche esaminati i dati sui ...Dal 1° gennaio al 6 dicembre 2021 si sono svolte 15.827 manifestazioni di rilievo, di cui 4.674 hanno riguardato le politiche governative di contenimento della pandemia e la certificazione verde ...ROMA – Dal primo gennaio al 6 dicembre 2021 si sono svolte 15.827 manifestazioni di rilievo, di cui 4.674 hanno riguardato le politiche governative di contenimento della pandemia e la certificazione v ...