Covid | ultime news Report Iss | l' incidenza sale da 176 a 241 | Rt cala a 1 | 13 LIVE

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lunedì cambiano colore Veneto, Marche, Liguria e Trentino. Oggi l'ufficialità in cabina di regia. Contagi mai così alti dall'inizio della quarta ondata. Al vertice europeo, Draghi tiene il punto sui test alle frontiere, anche se i leader chiedono misure proporzionate: "Abbiamo un vantaggio e lo difenderemo". La Gran Bretagna travolta da Omicron sfiora i 90mila casi. La Francia vieta gli ingressi per chi proviene da Londra. A New York raddoppiano i positivi e tornano le mascherine

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 26.109 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - Master2001_3 : RT @fattoquotidiano: LA CAMPAGNA | Le seconde dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunicare… - Corriere : Il monitoraggio: l’incidenza dei casi schizza da 176 a 241, l’Rt a 1,13 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sky Tg24

... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ...nuovi contagi e 437 morti Sono 50.968 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle...Del resto quello che sta accadendo nel Regno Unito sta spaventando non poco Bruxelles: Oltremanica nelle24 ore si sono registrati 88.000 nuovi casi, provocati per il 30% dalla variante ...Coronavirus, 26.109 casi con 718.281 tamponi e 123 vittime ... 10,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 09 dicembre)". Nell'ultima settimana di monitoraggio una Regione è classificata ...Continua anche oggi 15 dicembre 2021 la crescita dei contagi da Coronavirus Covid-19 in Italia i positivi nelle ultime 24 ore sono 23.195, ...