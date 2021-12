Covid | tasso positività sale al 4 | 3% | +6 posti letto occupati in terapia intensiva DATI

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 17 dicembre, nelle ultime 24 ore sono 28.632 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, su 669.160 tamponi effettuati: la percentuale di positivi sui test fatti cresce quindi dal 3,6% di ieri. Continua a salire anche il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 923 persone - con 70 nuovi ingressi - e negli altri reparti 7.520 (+182). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.336.795 e le vittime 135.421 (+120, con alcuni riconteggi)

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 669.160 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di posit… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore #ANSA - PasqualeCacace5 : RT @notiziae: #Covid, +28.632 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +120 #morti, +14.457 #guariti. #Tamponi: 669.160 Casi testati: 96… - VitillaroFranco : RT @ElGusty99523701: EVVIVAAAAAAAAAAAAAAAAA.... LA OMICRON ENDEMIZZA IL COVID LEGGETE!!!!!! Il tasso di ospedalizzazione del Sudafrica c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tasso

I tamponi processati sono 669.160 con undi positività in rialzo al 4,3% (+0,6%). I decessi sono 120 (ieri 123) per un totale di 135.421 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento anche i ...Ildi positività era al 2,86% 7 giorni fa, oggi in risalita del 49,5%. CONSIGLI24 I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia, moda, casa e tempo libero Scopri di più Le vittime sono ...17 DIC - Lieve discesa dell’indice Rt che scende a 1,13 rispetto all’1,18 della scorsa settimana mentre brusca salita dell’incidenza settimanale che da 176 casi per 100 mila abitanti sale a 241. Super ...Con 146.245 tamponi effettuati è di 5.590 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 3,8% (ieri 3,2%). In aumento ...