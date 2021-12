Covid, Svizzera: da lunedì nuove restrizioni e pass per ristoranti (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Svizzera ha annunciato l'intenzione di irrigidire le misure contro la pandemia, introducendo il lavoro a distanza e restrizioni per gli eventi. Da lunedì sarà necessario presentare il certificato vaccinale o di guarigione per la maggior parte dei luoghi al chiuso, come i ristoranti. Per bar e discoteche sarà necessario anche un test negativo. Le nuove misure saranno in vigore fino al 24 gennaio. Sarà anche richiesto a chi ne ha la possibilità di lavorare da casa e saranno vietate le riunioni con oltre 10 persone per coloro che non sono vaccinati o guariti dal Covid-19. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laha annunciato l'intenzione di irrigidire le misure contro la pandemia, introducendo il lavoro a distanza eper gli eventi. Dasarà necessario presentare il certificato vaccinale o di guarigione per la maggior parte dei luoghi al chiuso, come i. Per bar e discoteche sarà necessario anche un test negativo. Lemisure saranno in vigore fino al 24 gennaio. Sarà anche richiesto a chi ne ha la possibilità di lavorare da casa e saranno vietate le riunioni con oltre 10 persone per coloro che non sono vaccinati o guariti dal-19.

