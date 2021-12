Covid: stretta rientri Slovenia e Austria,ma ancora deroghe (Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova ordinanza del ministero della Salute italiano, che ha imposto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo del tampone all'ingresso in Italia per chi arriva da Paesi Ue anche per chi è in possesso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova ordinanza del ministero della Salute italiano, che ha imposto fino al 31 gennaio 2022 l'obbligo del tampone all'ingresso in Italia per chi arriva da Paesi Ue anche per chi è in possesso di ...

SardiniaPost : ?? Con circa ottanta bambini positivi sono state chiuse le scuole a Capoterra, stretta del Comune per tutti: obbligo… - crotoneok : ? Covid, Occhiuto: 'Stretta per ingressi in Italia? Il Governo ha fatto benissimo' - borsainside : Regole su #quarantena e #tampone per chi viaggia all'estero: ecco tutto quello da ricordare #Covid_19 - rivieraoggi : A San Benedetto stretta su alcool, Covid e inquinamento acustico: l’ordinanza natalizia - lametino : Covid, Occhiuto: ”Bene Governo su stretta ingressi in Italia” - -