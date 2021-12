Covid | report Iss | l’incidenza schizza a 241 casi ogni 100mila abitanti Cresce l’occupazione nei reparti | “Intensive vicine alla soglia critica”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova ondata di coronavirus sta accelerando anche in Italia e lo sta facendo a ritmi sempre più serrati. Emblematici sono i dati relativi alregistrati nell’ultimo rapporto settimanale dell’Istituto superiore di sanità e relativisettimana dal 10 al 16 dicembre. In questi 7 giorni si è passati dai 176registrati dalprecedente ai 241di oggi. Un balzo netto che offre le fotografia di un Paese dove la pandemia, seppur con numeri ancora inferiori a quelli di altri Stati Ue, sta prendendo campo senza sosta. È leggermente in calo, invece, l’indice di contagio Rt medio suisintomatici che passa da 1,18 a 1,13. Le conseguenze più importanti sono quelle ...

Non sono confortanti i dati dell'ultimo monitoraggio dell'ISS. Altre quattro regioni rischiano di tornare in zona gialla prima delle feste.Roma, 17 dic. (LaPresse) - Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento sono destinate ad entrare in zona gialla da lunedì. In tutti e quattro questi ...