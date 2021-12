Covid, Rasi: "Da gennaio disponibili pillole per curare malattia" (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, annuncia che le pillole anti - Covid saranno presto disponibili in Italia, 'probabilmente già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Guido, ex direttore esecutivo Ema e consulente del commissario straordinario per l'emergenza, annuncia che leanti -saranno prestoin Italia, 'probabilmente già ...

