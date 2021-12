Covid, quattro regioni in zona gialla: il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il secondo Natale sotto Covid è ormai alle porte. Rispetto all’anno scorso il numero dei morti è sensibilmente calato, ma l’aumento dei contagi degli ultimi giorni ha messo in allarme. A cominciare dai presidenti delle regioni che stanno infatti approntando diverse misure al fine di contrastare il diffondersi del virus. Le informazioni e le notizie sul Coronavirus si accavallano, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Questi i dati per la giornata di oggi, venerdì 17 dicembre 2021. Intanto l’incidenza, ovvero il numero di casi nuovi nell’ultima settimana su 100mila abitanti, sale da 176 a 241. Invece l’Rt, cioè il tasso di contagiosità di una persona dopo l’applicazione delle misure, è sceso a 1,13. Purtroppo aumenta l’occupazione dei reparti di terapia intensiva e in area medica ordinaria. Si allarga la platea della popolazione vaccinabile. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il secondo Natale sottoè ormai alle porte. Rispetto all’anno scorso il numero dei morti è sensibilmente calato, ma l’aumento dei contagi degli ultimi giorni ha messo in allarme. A cominciare dai presidenti delleche stanno infatti approntando diverse misure al fine di contrastare il diffondersi del virus. Le informazioni e le notizie sul Coronavirus si accavallano, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Questi i dati per la giornata di oggi, venerdì 17 dicembre 2021. Intanto l’incidenza, ovvero il numero di casi nuovi nell’ultima settimana su 100mila abitanti, sale da 176 a 241. Invece l’Rt, cioè il tasso di contagiosità di una persona dopo l’applicazione delle misure, è sceso a 1,13. Purtroppo aumenta l’occupazione dei reparti di terapia intensiva e in area medica ordinaria. Si allarga la platea della popolazione vaccinabile. ...

