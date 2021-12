Covid oggi Veneto, 5.577 contagi: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 5.577 i contagi da coronavirus in Veneto secondo i numeri del bollettino Covid di oggi, 17 dicembre 2021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, l’incidenza è al 5,15%. Sono stati registrati altri 10 morti. I positivi oggi nella regione sono 57.038. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.254 (+24). In area non critica 1.090 persone (+19). In terapia intensiva, 164 pazienti (+5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 5.577 ida coronavirus insecondo i numeri deldi, 172021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, l’incidenza è al 5,15%. Sono stati registrati altri 10 morti. I positivinella regione sono 57.038. I pazientiricoverati in ospedale sono 1.254 (+24). In area non critica 1.090 persone (+19). In terapia intensiva, 164 pazienti (+5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

