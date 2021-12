Covid oggi Toscana, 1.227 contagi: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.227 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.227 su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi). L’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100 mila abitanti, per l’età 0-11 anni è 393”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che “da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia, ora non abbassiamo la guardia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.227 ida coronavirus in, 172021, secondo numeri e dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registratiinsono 1.227 su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi). L’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100 mila abitanti, per l’età 0-11 anni è 393”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che “da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia, ora non abbassiamo la guardia”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

