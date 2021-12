Covid oggi Sicilia, 1.522 contagi e 11 morti: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.522 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 17 dicembre 2021 in Sicilia secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati 586 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 19.118 i positivi – 925 in più rispetto a ieri – e di questi 485 sono ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva e 18.585 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.522 i nuovida Coronavirus, venerdì 172021 insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 11nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati 586 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 19.118 i positivi – 925 in più rispetto a ieri – e di questi 485 sono ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva e 18.585 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

