Covid oggi Sicilia | 1 522 contagi e 11 morti | bollettino 17 dicembre

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.522 i nuovida Coronavirus, venerdì 172021 insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 11nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati 586 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 19.118 i positivi – 925 in più rispetto a ieri – e di questi 485 sono ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva e 18.585 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

