Covid oggi Lombardia | 5 590 contagi e 26 morti | bollettino 17 dicembre

Sono 5.590 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 17 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 26 morti, che portano a 34.694 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 146.245, con un rapporto positivi-tamponi che si attesta al 3,8%. Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 147 (+1) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.193 (+8). Sono 2.075 i nuovi positivi al Covid registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 790 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 281 casi, a Brescia 561, a Como 339, a Cremona 129, a Lecco 103, a Lodi 139, a Mantova 188, a Monza 590, a Pavia 262, a Sondrio 81 e a Varese ...

