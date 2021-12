Covid oggi Italia, rischio Natale zona gialla per 3 regioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid in Italia e zona gialla a Natale: sono la Liguria, le Marche, il Veneto e la provincia autonoma di Trento a rischiare il cambio di colore da lunedì con il passaggio in zona gialla nella settimana che porta alla festività. E’ quanto emerge dalla tabelle degli indicatori decisionali del monitoraggio della Cabina di Regia visionate dall’Adnkronos Salute. Si trovano già in zona gialla: il Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e la Calabria Nel dettaglio: la Liguria ha una percentuale di occupazione dei posti letti in area medica (17,9%) e per le terapia intensive (13,7%) oltre i limiti per il passaggio in zona gialla, visto che l’incidenza dei casi è a 313 su 100mila. Le Marche hanno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)in: sono la Liguria, le Marche, il Veneto e la provincia autonoma di Trento a rischiare il cambio di colore da lunedì con il passaggio innella settimana che porta alla festività. E’ quanto emerge dalla tabelle degli indicatori decisionali del monitoraggio della Cabina di Regia visionate dall’Adnkronos Salute. Si trovano già in: il Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano e la Calabria Nel dettaglio: la Liguria ha una percentuale di occupazione dei posti letti in area medica (17,9%) e per le terapia intensive (13,7%) oltre i limiti per il passaggio in, visto che l’incidenza dei casi è a 313 su 100mila. Le Marche hanno ...

