Covid oggi Italia, netto aumento incidenza: 241 casi su 100mila (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid in Italia, incidenza in netto aumento nel Paese 241 contagi da Covid ogni 100mila abitanti. L’Rt nazionale si attesta a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell’Iss, che segnala inoltre un forte aumento di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)ininnel Paese 241 contagi daogniabitanti. L’Rt nazionale si attesta a 1,13 mentre sono 18 le Regioni e province a rischio moderato, e 1 a rischio alto. Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell’Iss, che segnala inoltre un fortedi nuovinon associati a catene di trasmissione. L'articolo proviene daSera.

