Covid oggi Italia, 28.632 contagi e 120 morti: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 28.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 17 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120 morti. VENETO – Sono 5.577 i contagi da coronavirus in Veneto secondo i numeri del bollettino Covid di oggi, 17 dicembre 2021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, l’incidenza è al 5,15%. Sono stati registrati altri 10 morti. I positivi oggi nella regione sono 57.038. I pazienti Covid ricoverati ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 28.632 i nuovida Coronavirus in, venerdì 172021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120. VENETO – Sono 5.577 ida coronavirus in Veneto secondo i numeri deldi, 172021. “Abbiamo sommato anche casi di giorni precedenti”, precisa il governatore Luca Zaia. I nuovi casi sono stati rilevati su 108.131 tamponi, l’incidenza è al 5,15%. Sono stati registrati altri 10. I positivinella regione sono 57.038. I pazientiricoverati ...

