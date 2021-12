Covid oggi Germania, 51mila contagi e 437 morti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 50.968 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, l’organismo che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, riportando anche il dato di altri 437 decessi, in calo rispetto ai 522 di ieri. Mercoledì il nuovo ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, ha avvertito che il Paese non ha dosi di vaccino sufficienti per mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale durante l’inverno alla luce anche del previsto aumento della variante Omicron. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 50.968 i nuovida coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, l’organismo che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, riportando anche il dato di altri 437 decessi, in calo rispetto ai 522 di ieri. Mercoledì il nuovo ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, ha avvertito che il Paese non ha dosi di vaccino sufficienti per mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale durante l’inverno alla luce anche del previsto aumento della variante Omicron. L'articolo proviene da Italia Sera.

