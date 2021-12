Covid oggi Gb, oltre 93mila contagi: nuovo record (Di venerdì 17 dicembre 2021) nuovo record di contagi Covid oggi in Gran Bretagna. Sono stati registrati 93.045 nuovi casi, secondo i numeri del bollettino del 17 dicembre: si tratta di cifre record per il terzo giorno consecutivo. Segnalati altri 111 morti, mentre i pazienti Covid ricoverati sono 7.611. In terapia intensiva, 875 persone. Ieri i casi registrati erano stati 88.376 e il giorno prima ancora 78.610. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021)diin Gran Bretagna. Sono stati registrati 93.045 nuovi casi, secondo i numeri del bollettino del 17 dicembre: si tratta di cifreper il terzo giorno consecutivo. Segnalati altri 111 morti, mentre i pazientiricoverati sono 7.611. In terapia intensiva, 875 persone. Ieri i casi registrati erano stati 88.376 e il giorno prima ancora 78.610. L'articolo proviene da Italia Sera.

