Covid oggi Fvg, 809 contagi e 7 morti: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 809 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 17 dicembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. Più in dettaglio, su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (0,67%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 77, 76 e 65 anni di Trieste (deceduti in ospedale), una donna di 78 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Roveredo (deceduta in ospedale), una donna di 88 anni di Budoia (deceduta in ospedale) e infine un uomo di 89 anni di Visco (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 809 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 7. Più in dettaglio, su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701 nuovi, con una percentuale di positività dell’8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (0,67%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 77, 76 e 65 anni di Trieste (deceduti in ospedale), una donna di 78 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Roveredo (deceduta in ospedale), una donna di 88 anni di Budoia (deceduta in ospedale) e infine un uomo di 89 anni di Visco (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in ...

