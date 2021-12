Covid oggi Emilia | 2 507 contagi e 15 morti | bollettino 17 dicembre

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 2.507 i nuovida Coronavirus, venerdì 17inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono morte 15 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 40.338 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 6,2%. L’età media dei nuovi positivi diè 39,4 anni. In isolamento a casa 37.093 persone inRomagna. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 13.976 nella Regione. L’Rt regionale è di 1,15, l’incidenza dei nuovi casi sale a 292 ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti lettiordinari è all’11% e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 10%. L’-Romagna si conferma quindi in zona ...

