Covid oggi Campania, 1.841 contagi e 10 morti: bollettino 17 dicembre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.841 i nuvi contagi da coronavirus oggi, 17 dicembre, in Campania. Il dato è relativo ai 38.876 test svolti ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi regionale sono inseriti 10 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 33 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 412 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+17 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1.841 i nuvida coronavirus, 17, in. Il dato è relativo ai 38.876 test svolti ieri. Nelodierno diffuso dall’unità di crisi regionale sono inseriti 10 nuovi decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 33 i pazientiricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri) e 412 i pazientiricoverati in reparti di degenza (+17 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - Adnkronos : #Covid oggi Germania, 51mila contagi e 437 morti. - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - comunesorrento : Coronavirus e campagna vaccinale anti Covid-19. La situazione a Sorrento ad oggi 17 dicembre 2021. - cn1926it : #Coronavirus, il bollettino della #RegioneCampania di oggi 17 dicembre -