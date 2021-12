Covid, oggi 28.632 casi e 120 morti: il bollettino del 17 dicembre 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 17 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 28.632 Decessi: 120 Tamponi effettuati: 669.160 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 4,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 331.968 casi totali: 5.336.795 Decessi: 135.421 Guariti: 4.869.406 In Italia oggi, venerdì 17 dicembre 2021, sono stati registrati 28.632 nuovi casi di Covid-19 e 120 decessi di persone contagiate dal virus. Si tratta del maggior numero di casi registrato da novembre 2020. Ieri erano stati invece segnalati 26.109 nuovi contagi e 123 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su ... Leggi su tpi (Di venerdì 17 dicembre 2021)ITALIA, ILDI17, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 28.632 Decessi: 120 Tamponi effettuati: 669.160 Terapie intensive: +6 Tasso di positività: 4,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 331.968totali: 5.336.795 Decessi: 135.421 Guariti: 4.869.406 In Italia, venerdì 17, sono stati registrati 28.632 nuovidi-19 e 120 decessi di persone contagiate dal virus. Si tratta del maggior numero diregistrato da novembre 2020. Ieri erano stati invece segnalati 26.109 nuovi contagi e 123. I dati sui nuovi contagi si basano su ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - MusicNews81 : #covidvariant #Covid Oggi 17 dicembre 28.632 nuovi casi e 120 morti. #lombardía 26 morti - SkyTG24 : Covid #Lombardia, 5.590 casi su oltre 146mila tamponi -